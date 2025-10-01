房市降溫 中台灣營建聯誼會成立先做公益

中台灣營建協力廠商聯誼會成立。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市7家營建業者共同發起中台灣營建協力廠商聯誼會，首任會長、禾固營造董事長張啟章說，從營造小包的訊息，未來的房地產市場不容樂觀，建築協力廠商必須團結，希望藉由成本控制、相互成長和要求，共度難關，同時還能幫助公益團體行善。

中台灣營建協力廠商聯誼會由禾固營造、敦泰建設、容拓建築、時代建設、和合營造、八根建設及寓國營造等7家業者共同發起，台中市都發局長李正偉表示，該會成立能整合營建業上中下游，還有發包、採購，彼此努力，創造更好的營建品質。

營建協力廠商聯誼會成立先做公益，張啟章捐出40萬給康善基金會，由張繼森醫師接受，一起為中部地區癌症防治努力。（記者蔡淑媛攝）

營建協力廠商聯誼會成立先做公益，張啟章捐出40萬給康善基金會，由康善基金會董事長、肝膽腸胃科權威醫師張繼森接受，一起為中部地區癌症防治努力。

張啟章說，聯誼會包含了80個工種和材料廠，分別有鋼筋、模板、混凝土等，建築師、結構技師也在內；由於房地產業興盛20幾年，近3、4年的台中市房地產更連漲3成，在政府限貸令，已有降溫趨勢，推案並也明顯減少，可觀察建商是否會跳票，訂貨是否交易正常，以及協力廠商是否能貨款嗎，都是風險和考驗。

李正偉（左）期許聯誼會整合營建業上中下游，還有發包、採購，創造更好的營建品質。（記者蔡淑媛攝）

