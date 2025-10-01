台灣金聯攜手華南金AMC 共推北市興隆段都更案

台灣金聯董事長宮文萍（左）今與華南金AMC董事長李宗賢簽約，將共同推動北市興隆段都更案。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯今與華南金資產管理公司簽署「共同出資參與都市更新重建契約」，將共同推動台北市文山區興隆段都市更新案，創公股機構合作首例。 台灣金聯董事長宮文萍表示，公司近來積極推動「居住正義，永續三安」業務三大支柱，相信經由公股事業間互助合作，可開拓台灣金聯多元收入，有利公司轉型及永續經營，未來會尋找更多合作的機會。

宮文萍表示，台灣金聯與華南金AMC首度以實施者、協議出資人角色參與都市更新，展現金融資源結合政府政策的決心，可建立未來台灣金聯公司與公股事業合作範例，更是公股事業響應政府政策、落實居住正義的具體行動。她指出，本案基地面積約790坪，距離萬隆捷運站僅100公尺，周邊鄰近公館商圈、景美商圈及文山森林公園，區域文教資源與生活機能齊備，規劃興建地上22層、地下4層，約200戶的住宅大樓，並導入綠建築、智慧建築及耐震設計，完工後預期將為當地帶來嶄新風貌。

她表示，積極投入公辦都更，促進城市再造，強化城市韌性，協助民眾安全居住是台灣金聯公司未來業務推動重點之一，希望快速改善危險建築與基礎建設，降低地震、火災等災害風險，提升整體都市安全，加速都市更新及市容美化，全面提升都市機能，改善環境，使民眾安全居住獲得更高的保障。台灣金聯與華南金AMC合作出資協助民眾辦理都市更新，就是落實「居住正義，永續三安」的表現。

宮文萍再度宣示台灣金聯推動「居住正義，永續三安」的決心，除都更業務已有初步成果外，在「包租代管，安適生活」部分，目前正進行最後籌備階段，預計10月底可正式開辦，希望在累積相當實績後，將協同參與社會住宅包租代管推動事務。至於「平價住宅，安心成家」部分，明年將納入「婚育宅」，以配合政府照顧婚育族圓夢成家的機會。

