工研院率10家醫療廠商前進日本 結合OLBA集團啟動亞太跨國合作

工研院與日本OLBA Healthcare Holdings簽署策略合作協議，象徵臺日攜手推進醫療創新與市場共拓。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今（1）日率領10家臺灣智慧醫療及醫材廠商前進日本，首度於「2025 Medical Japan Tokyo日本東京國際醫療產業大展」設立Taiwan MedTech Innovation－臺灣創新技術專館，展現AI智能解決方案、數位照護、高階醫療及手術導航系統的創新實力。

同時，工研院與日本百年醫療集團OLBA Healthcare Holdings簽署策略合作協議，結合OLBA的亞太醫療通路，協助臺灣智慧醫材廠商加速進軍日本與東協市場，開啟醫療科技國際化的新篇章。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，智慧醫療已成高齡社會的重要解方，隨著日本65歲以上人口即將突破三成，長照、智慧醫療與數位健康需求快速攀升；臺灣結合半導體、ICT與醫療技術優勢，可提供高效率、低成本且具擴展性的照護方案。

他說，尤其在經濟部技術司長期推動下，臺灣醫療產業已從關鍵技術自主化邁向智慧化升級：發展高值化材料與精密製程以提升安全與品質，推動結合 AI 與軟體創新的智慧醫材，加速臨床驗證與法規銜接；並以晶創計畫發揮半導體優勢，帶動基因定序、植入式晶片等前瞻研發，同時鼓勵廠商切入國際高階市場，並達到全球品質規範。

莊曜宇表示，這些量能均促成「臺灣智慧醫療國家隊」首度登上日本最具影響力的醫療展會，展現產業實力與決心。工研院並攜手 OLBA 的國際通路與市場資源，助力臺灣創新醫材與數位健康方案加速進入日本並拓展東南亞，深化臺日產業鏈結，奠定日本成為臺灣智慧醫療國際化的重要據點。

臺醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川指出，此次與工研院攜手組成「Team Taiwan」，展現我國深耕AI智慧、數位照護、手術導航與高階醫材的創新實力，希望透過各方努力，深化臺日醫療合作，助力國內醫材產品進軍日本並拓展全球市場。

在主題館開幕典禮上，台北駐日經濟文化代表處大使李逸洋與理事長李永川見證，由莊曜宇與OLBA Healthcare Holdings社長前島洋平正式簽署策略合作協議。李逸洋指出，見證工研院與日本醫療通路商OLBA簽署策略合作，象徵臺日攜手推進醫療創新與市場共拓，期盼更多臺灣優質醫材進入日本體系，強化供應鏈韌性並拓展亞太與全球市場。

OLBA Healthcare Holdings社長前島洋平致詞時表示，OLBA創立於1921年，集團業務涵蓋醫療器械與耗材代理、物流與供應鏈管理、長期照護器材租售與資訊服務，在日本中國、四國、關西、兵庫、及東北地區具有領先的市場地位，近年亦於泰國設立子公司，推動日本醫材產品佈局東南亞。今年6月，首度來臺後，對臺灣創新醫材與數位健康方案留下深刻印象，進一步強化合作意願。

Taiwan MedTech Innovation－臺灣創新技術專館集結10項創新智慧醫療器材，涵蓋AI智慧醫材、數位照護、手術導航 與 高階醫療四大領域。其中特色技術包括工研院開發的臨床AI輔助系統 「醫護聲易通 MedBobi 2.0」，大幅提升醫療工作效率達10 倍；台朔與金工合作開發的 rTMS（重複經顱磁刺激），為非侵入式神經調控技術，將療程由45分鐘縮短至10分鐘，刺激效率優於傳統100 pps；深耕再生醫學的 艾諾細胞科技則以仿生磁珠免疫細胞生產技術平台，有效縮短 CAR-T 細胞生產製程 30～45%，為癌症病患爭取寶貴治療時效。

工研院指出，這些成果展現在經濟部技術司科專計畫支持下，臺灣於高階醫材關鍵技術的自主研發與產業擴散能量，勾勒出完整的創新版圖，並凸顯我國在智慧醫療領域的創新突破與國際化實力。

