長聖國際生技9月營收年月雙增 積極洽談授權

長聖國際生技9月營收創同期新高。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）公告9月合併營收達9110萬元，較去年同期及今年8月均呈現小幅成長，並創歷年同期新高。累計1至9月合併營收6.62億元，年增15.9%。

長聖旗下新藥CAR001臨床試驗近期傳出捷報。目前CAR001正進行臨床I/IIa試驗，初步數據顯示：大腸直腸癌（CRC）患者首劑治療後，腫瘤指標CA19-9由異常值降至正常值，腫瘤體積縮小72.89%。而惡性膠質母細胞瘤（GBM）患者：核磁共振造影（MRI）影像依RANO標準判定，腫瘤面積由約938.94mm2降至584.52mm2，減少約37.7%。

結果顯示CAR001具備初步潛在療效並維持良好安全性，凸顯長聖在實體腫瘤CAR-T研發領域的領先地位。目前包括美國、法國、日本與印度在內的多家國際藥廠，正與公司洽談授權合作。

展望未來，長聖總經理黃文良表示，公司自有細胞治療製備與儲存服務穩健成長，臨床研究成果接連獲得國際肯定。隨著新藥臨床積極進展，公司已吸引多家國際藥廠展開授權合作洽談，未來將持續推動創新療法，為全球癌症患者帶來更多突破性治療選擇，並為股東創造長期價值。

