64歲男退休擁1600萬資產！三餐外送、請人做家事 因「1想法」慘陷絕境

〔財經頻道／綜合報導〕談到退休生活，大家最怕的往往是「錢不夠」，不過，即使擁有足夠的資產，有時也會讓孤獨和空虛感取代安全感。日本一名64歲退休男子擁有資產超過8000萬日圓（約新台幣1638萬元），每月還能領年金10萬日圓（約新台幣2萬元），根本是人人稱羨的退休勝利組，然而，他卻在經濟無虞的情況下，三餐全靠外送、不與任何人交談、幾乎不出門，他原以為「這是最自由、最輕鬆的生活方式」，卻因此把自己困在長達5年的孤絕生活中，直到出現憂鬱傾向，才被迫正視自己困住的現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年64歲昭先生（化名），在60歲自一流企業退休後，開始所謂的「單人退休生活」，他沒有婚姻也沒有子女，擁有充足的空閒時間，然而，他把生活交給花錢買服務，清潔和洗衣由家事清潔員處理；早、中、晚三餐全部透過外送解決；一週只會出門一次，去超市採買必需品。所有物資靠手機下單，幾乎不需要與人開口。他原以為這是最自由、最輕鬆的生活方式。

轉折發生在退休後第3年。某天，他突然意識到「我今天沒有跟任何人說話。」當時，他的對話量只剩下一句「謝謝」，是對外送員說的。沒有電話、沒有訊息、沒有人找他，他也不找任何人。

1年後，他情緒開始異常低落，只好前往當地身心科就診。醫生診斷他罹患輕度憂鬱症，並建議他走出家門、重新建立人際接觸。醫師替他轉介至社區的「綜合支援中心」，協助退休長者面對生活、健康與心理問題。

起初他非常抗拒，自認不是「需要被照顧的老人」，但踏進去後感受到完全不同的氛圍，終於有人願意聽他說話，有人理解他的孤獨，甚至有人告訴他，讓他鬆了一口氣。

生活重新踏穩後，他開始思考另一個現實問題，他的錢未來該去哪裡。他沒有配偶、沒有孩子，也沒有繼承人，若什麼都不做，往後資產將全數由政府接收。他原本打算「自己花掉」，但發現自己根本花不了那麼多錢，也對名車名表毫無興趣。於是，他開始著手準備遺囑，希望將部分財產留給曾經幫助他的在地組織與志願團體。

專家指出，退休不僅是財務自由，更要兼顧社交與身心健康。即便擁有龐大資產，孤獨與心理壓力仍可能侵襲退休族，因此建議保持社交互動、規劃生活目標、適度使用財務資源，並提前安排遺產分配，才能真正享受安穩而充實的退休生活。

