美國政府關門、避險資金湧入日圓，新台幣小升收30.45元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國政府自台灣時間今日中午12時正式關門後，美元回落，避險資金湧入日圓，新台幣兌美元匯率午後隨日圓等亞幣同步走揚，終場收在30.45元，升值1.9分，成交量縮至12.14億美元。

新台幣今日以30.46元開出，早盤在觀望中，最低下探至30.485元，午後則由貶翻升，最高觸及30.43元。央行統計顯示，截至下午4點，美元指數下跌0.17%，主要亞幣普遍走升，其中，日圓大漲0.64%、新幣升0.11%、台幣升0.06%，僅韓元小貶0.03%；人民幣則因中國十一長假休市暫停交易。

請繼續往下閱讀...

股市方面，台股延續昨日漲勢，上漲162.37點，收在25,982.91點。三大法人合計買超162.88億元，其中外資大舉買超126.65億元，推升大盤氣勢。

美國政府因聯邦參議院未能就臨時撥款法案達成共識而關門。據國會預算處（CBO）估計，約有75萬名聯邦員工被迫休假，每日人事成本高達4億美元。

匯銀人士指出，政府停擺短期將加劇市場不確定性，實際影響影響程度取決於持續時間。由於就業報告與通膨數據可能延遲發布，市場關注此情況是否會牽動本月底聯準會的利率決策。

美政府上一次停擺在2018年川普首次任期，時間達35天，期間S&P500指數下跌2.7%、美元指數小跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法