時隔7年美國政府關門了 75萬名聯邦僱員被迫放無薪假

時隔7年，美國政府再度關門。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國當地時間10月1日0時，聯邦政府關門了，因為參議院9月30日未能通過延長撥款的預算案表決，這是時隔近7年再度停擺。據美國國會預算辦公室稱，包括美國勞工統計局在內的約75萬名聯邦僱員將會被迫休假。

政府關門表示9月就業報告將無法按計劃於週五（3日）發布，這將使聯準會和投資者對美國勞動力市場的狀況一無所知。

雖然關閉的消息直到美國東部時間晚上9點才得到確認，不過，市場似乎並未理會這種擔憂，週二道瓊工業平均指數甚至創下新高。

由於包括總統川普在內的民主黨和共和黨高層未能就維持政府資金的短期協議達成一致，政府全面關閉。以參議員查克·舒默和眾議員哈基姆·杰弗里斯為首的民主黨人要求，任何臨時撥款措施都應包括延長奧巴馬醫改稅收抵免。

共和與民主兩黨針對歐巴馬健保補貼延長方案僵持不下，演變成自2019年以來的首次政府關門。共和黨堅持民主黨應同意延長現行資金撥款七周，民主黨則要求在任何撥款法案中納入重大讓步條件，雙方各不相讓。參議員9月30日晚間離開國會時，對於政府停擺會持續多久感到深切的不確定。

