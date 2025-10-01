緯穎提前終止德州廠租約 霸氣斥資22億直接買下

法人觀察，緯穎此次在美國由租轉買、直接購置資產，凸顯對美國市場長期經營的決心。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）持續加大資本支出，強化全球營運據點，管理層今天表示，美國子公司提前終止德州不動產租賃契約，進一步由租轉買，斥資逾7280萬美元（約新台幣22.1億元）購下所需建物，此外，台北內湖總部大樓土建工程也正式簽約，顯示集團因應AI伺服器需求快速成長，已同步加大海內外資產佈局。

緯穎子公司 Wiwynn Technology Corporation 原於今年6月公告，取得美國德州不動產使用權資產，租期自2025年6月16日至2035年9月15日，金額逾4102萬美元（約新台幣12.4億元）。不過，緯穎考慮實際需求後，認為直接買下所需建物較為划算，因此提前終止租約。

請繼續往下閱讀...

另一方面，緯穎在台灣的總部計畫也同步推進，公司於8月董事會決議，以租地委建方式於內湖潭美段興建總部大樓，本次補充公告則指出，管理層已與利晉工程簽訂土建工程合約，金額為24.03億元，明日開工動土。

法人觀察，緯穎此次在美國由租轉買、直接購置資產，凸顯對美國市場長期經營的決心；同時，台北總部建設進入實質工程階段，形成「海外營運基地 + 本地核心據點」的雙軌策略。隨著AI伺服器需求持續強勁，緯穎藉由強化資產與產能配置，將有助於鞏固全球供應鏈地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法