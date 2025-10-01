自由電子報
入股輝達？美貿易代表：川普樂意持有好企業股份

2025/10/01 17:53

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週二表示，總統川普希望政府持有範圍廣泛的企業股份，不過對於是否討論入股輝達的問題，他避而不談。（路透）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週二表示，總統川普希望政府持有範圍廣泛的企業股份，不過對於是否討論入股輝達的問題，他避而不談。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週二表示，總統川普希望政府持有範圍廣泛的企業股份，不過對於是否討論入股輝達的問題，他避而不談。

路透報導，葛里爾出席紐約經濟俱樂部一場活動，被問及在川普安排入股英特爾10%股份後，是否接下來將尋求入股輝達時說，「我的意思是，你與川普總統談談，他會樂意持有所有表現良好的企業股份」。

他表示，「我們努力發揮創意，思考如何這麼做、如何支持企業又能同時支持美國政策」。他沒有具體回應主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）有關入股輝達的問題。

總部位於溫哥華的美洲鋰業公司（Lithium Americas）週三宣佈，美國能源部已入股該公司5%股份，以及該公司在美國的最大鋰礦開採計畫5％股權。這是川普政府在入股輝達與MP Materials後，對民營部門最新的投資行動，以尋求振興對美國國家安全至關重要的產業。

