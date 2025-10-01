退休積蓄狂被提領！82歲婦追查後崩潰 全因女兒脫口「1句話」

日媒以真實案例揭示，即使是親人，財務界線模糊也可能摧毀信任。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡化社會下，親子間因「老後資金」引發的家庭衝突越來越常見。日本一名82歲獨居婦人在五年前丈夫去世後她靠著每月13萬日圓（約新台幣2.7萬元）的年金以及約300萬日圓（約新台幣61萬元）的存款過日子，未料，女兒竟未經允許動用她的存款，理由竟是一句「妳還有年金，沒關係吧？」，日媒以真實案例揭示，即使是親人，財務界線模糊也可能摧毀信任，也提醒退休族要謹慎管理資產、明確設定家人間金錢規則。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在埼玉縣的澤田典子（化名，82歲）是一位獨居高齡者，她靠每月13萬日圓的年金及約300萬日圓存款過日子。生活雖簡樸，女兒由美（化名，56歲）偶爾來訪，家庭關係和諧。

然而，典子萬萬沒想到，一場風暴正悄悄逼近。某天，她收到銀行寄來的帳戶餘額通知，發現自己的存款被莫名其妙地多次提領。起初她以為是記帳錯誤，但金額和次數過於頻繁，最終決定質問女兒。

女兒坦承「抱歉，我借了一點。妳還有年金，不就沒關係嗎？」典子事後到銀行確認交易紀錄，發現女兒一直保管她的提款卡，未經同意就從ATM提領現金。典子無奈表示「我以為我是被信賴的，結果只是被當作可以依賴的對象。」

她也透過銀行建議，更換了新的存摺與提款卡，設定只有本人才能提款，目前與女兒暫時保持距離。典子感嘆「老後最重要的支柱，不是錢，而是信任。但信任如果管理不當，也會瞬間崩塌。」

專家也提醒，隨著高齡化加速，親子之間的經濟界線將愈發重要。即便是家人，也必須明確討論財務使用規則，避免「模糊信任」成為未來的風險。

