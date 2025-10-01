華航攜手米其林綠星「小小樹食」推蛋奶素蔬食餐

中華航空攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出全新聯名機上蛋奶素蔬食。左二為華航空品營銷處長曹志芬。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今（1）日宣布攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出全新聯名機上蛋奶素蔬食。華航空品營銷處長曹志芬指出，華航將永續理念融入空中餐飲，再加上素食人口增加，因此繼陽明春天純淨素食之後，再增加蛋奶素蔬食，提供旅客更多選擇。

曹志芬指出，目前華航短程線機上餐飲約一個月更換3-4次，長程線則約一季更換一次，希望旅客在搭機時有小確幸。

華航自10月1日起，桃園出發長程航線的西式早餐，以及桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐，菜單皆可享用獨特有機的蔬食料理。曹志芬指出，此次聯名合作，小小樹食為華航客製設計機上餐點，包括桃園飛往美加歐澳等長程航班三艙等西式早餐料理。豪華商務艙旅客可享用「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜，在豪華經濟艙推出「鹹法式吐司早餐盤」，經濟艙旅客可以選擇「洋菇法士達起司歐姆蛋」。同時，桃園出發之全航線各艙等推出專屬西式蛋奶素特別餐，每一道皆為精心打造的蔬食料理。 小小樹食自2022年起連續四年獲米其林綠星與必比登推薦的肯定。

