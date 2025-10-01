7-8月發票中獎清冊出爐 自販機買15元巧克力牛奶中千萬

今年7-8月統一發票，千萬大獎開出17張。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天公布7-8月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎及200萬元特獎各開出17張，1位民眾在新北市河濱公園籃球場自動販賣機花15元買一瓶巧克力牛奶，就中了千萬元，這是自販機首度開出千萬大獎；另有民眾在宜蘭縣頭城鎮青雲路3段統一超商花36元買綠豆沙牛奶，同樣抱走千萬大獎。

財政部賦稅署副署長李志忠指出，本期統一發票千萬大獎開出17張，除了買巧克力牛奶及綠豆沙牛奶外，另有新北市三重區五華街全家便利商店花50元購買2瓶米漿、桃園市蘆竹區大竹路清心福全花55元買綠茶、台南市官田區勝利路阿華生活飲茶花75元買3杯紅茶、App Store花300元買雲端空間等。

另，本期200萬元特獎也開出17張，包括Uber Eats外送費3元、新竹市東區民權路100號統一超商花29元買飲料、台南市歸仁區保大路茶の魔手花30元買飲料、台北市信義區忠孝東路5段MaiCoin買賣虛擬貨幣服務費48元、台南市安南區環福街元一瓦斯叫瓦斯桶290元等。

