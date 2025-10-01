台塑化：輕油採購並未違反美國或歐盟規定

台塑化聲明輕油採購並未違反美國或歐盟規定。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對跨國環團點名台塑化（6505）對俄輕油依賴度更飆升的情況，將對半導體產業、與全球盟友關係造成潛在威脅；台塑化董座曹明表示，輕油對外公開招標都會要求供應商不得違反各項規定，並驗收合格才會採購，台塑化輕油採購並未違反美國或歐盟規定。

台塑化統計，2024年俄羅斯輕油占台塑化進總量約60%，2025年迄今則約為85%，因台塑化產輕油，去年年產量達315萬噸，若計入總用量計算，俄羅斯輕油占比去年約35%、今年預估約48%；台塑化表示，身為上市公司，輕油採購一貫採公開招標辦理，並未限定來源國別，不過會嚴格要求賣方遵循國際制裁規範EU CN27101290相關規定，而近兩年因國際市場情勢所致，投標供應商多以俄羅斯輕油交運，致使該來源占比相對提高，此為市場條件下的結果，並非台塑化刻意調整採購策略所造成。

請繼續往下閱讀...

同時，為符合中華民國規定，台塑化強調，交易對象均非列於美國OFAC制裁名單的公司，載運船隻亦須未列於制裁名單才可接受，且公司對於交運油品一律逐批進行檢驗，並依據相關法令及標準嚴格把關，未符合規範者，均立即辦理退運處理。

台塑化也說，輸往美國及歐洲市場的銷售金額2024年約124億元，其中油占92%、石化品占8%，石化產品出口比例甚低，而台塑化使用的原油100%皆非俄羅斯來源，出口至美歐的油品類產品並不涉及任何俄羅斯分子，至於俄羅斯輕油部分，倘若歐盟制裁體系、聯合國安全理事會或台灣政府明令禁止進口，台塑化也將嚴格遵循規範，立即停止使用並全面配合相關措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法