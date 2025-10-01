藥品降價85％換取關稅豁免期3年 輝瑞開首槍將掀魚群效應

輝瑞週二（30日）同意將部分藥品價格下調高達85%，換取關稅豁免期3年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝瑞週二（30日）同意將部分藥品價格下調高達85%，換取關稅豁免期3年，並直接向美國民眾銷售，從而避免川普總統長期威脅的對製藥業徵收的關稅，預計其他主要製藥商也將效倣。

輝瑞表示，將確保美國人獲得與其他國家同等的價格，並將以同等價格推出新藥，以解決川普提出的關鍵問題：美國人不公平地承擔全球最高的醫療費用。作為交換，輝瑞獲得了3年的寬限期，可以免受政府一直的頒布和普遍預期的藥品關稅的影響。

這是從川普手中爭取關稅豁免的交易性質的最新例證。川普單方面運用貿易政策對多個產業施加影響。就在上週，他還威脅要對製藥業徵收100%的關稅。

類似的交易可能即將達成。禮來公司表示，正在與政府積極討論進一步擴大病患用藥管道，週二的聲明凸顯降低藥品價格的緊迫性。

關稅減免消息宣布後，輝瑞股價一度上漲5.6%，觸及盤中高點。截至週一收盤，該股今年迄今已下跌10%，落後標準普爾500指數13%的漲幅。

美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 表示，政府正在對藥品進口進行國家安全調查，這可能為徵收新關稅鋪平道路，目前官員們正在與主要製藥商進行談判。盧特尼克表示：在我們與這些公司談判的同時，我們會讓他們自行完成談判。

