乾瞻科技挖角台灣Arm大將 徐達勇擔任營運長

乾瞻科技新任營運長 （COO） 徐達勇。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠神盾（6462）集團旗下矽智財廠商乾瞻科技今日宣布，前Arm（安謀）台灣區代理總經理徐達勇擔任營運長（Chief Operating Officer, COO）。此人事任命象徵乾瞻科技在全球佈局及創新發展上的重要一步。

徐達勇擁有深厚的半導體與矽智財（IP）背景，曾擔任知名半導體矽智財公司Arm台灣區代理總經理，於業界享有高度知名度與影響力。他畢業於陽明交通大學資訊工程研究所，長期專注於晶片設計、人工智慧（AI）以及相關前瞻科技領域，累積豐富的產業洞察與實務經驗。

對於加入乾瞻科技，徐達勇表示，很榮幸能成為乾瞻科技的一份子，相信憑藉多年在半導體與矽智財領域的經驗，能為公司創造更高價值。特別是過往在Arm的經驗，將有助於乾瞻在處理器架構與高速傳輸介面技術上持續精進，並與集團攜手共贏，拓展更廣闊的發展前景。

神盾集團董事長羅森洲指出，徐達勇的加入，將強化公司營運策略與國際競爭力。期待他協助乾瞻持續在高速傳輸介面矽智財領域保持領先，並推動更多創新應用與國際合作，為公司開創新一波成長動能。此次任命彰顯神盾集團對頂尖人才的重視，也代表乾瞻科技邁向下一階段的成長與國際佈局。

