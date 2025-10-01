不外食不買新衣！7旬夫妻「極致節儉」存860萬養老 退休10年超後悔

日媒報導，有些人卻因過度克制與長期節流，錯過原本期待的「退休人生」，回頭才發現現實與理想的落差令人心碎。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為了因應退休養老生活，許多人深信「少花一點、能省就省才是正解」，不過，有些人卻因過度克制與長期節流，錯過原本期待的「第二人生」而懊悔。日本一對70多歲退休夫妻，退休時手上約有4200萬日圓（約新台幣860萬元）存款，每月還有約25萬日圓（約新台幣5.1萬元）年金進帳，生活無虞，卻因盲目省錢，旅行1年1次，幾乎不外食也不買新衣，最終踏上另一場「無聲悲劇」相當懊悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的佐佐木久子（化名，74歲）和丈夫正志（化名，76歲）倆過去都在大企業任職，大約在10年前正式退休。原以為「少花就是保障」，於是旅行僅1年1次，幾乎不吃外食，衣服也幾乎不添購。久子曾想「即使生活簡樸，只要兩個人還在一起就夠了。」但幾年後，一切開始變得不太一樣。

隨著歲月推進，朋友們出國旅行、參加家族聚會，兩人卻屢屢拒絕社交，甚至把「不花錢」當成美德。夫妻互動漸少，興趣不同，各過各的日子，連與孫子們的往來都淡了。久子坦言「「回過神來，先生整天看電視，我頂多去趟圖書館，有好幾天完全沒和任何人講話。」

她最大的遺憾是「趁還健康時，應該多創造一些回憶。」如今退休10年過去，兩人體力與社交意願同步下滑，看著存款仍在，卻已難再享受生活。久子語帶懊悔「現在想用錢，體力跟不上，我到底是為了什麼把錢留到現在？」錯過「能用錢的時機」，晚年只剩空寂。

專家指出，許多人過度擔心未來的醫療或照護費用，但真正的「可用階段」往往在健康期間；一旦錯過黃金歲月，即使財力雄厚，也可能陷入「有錢卻無生活感」的窘境。報導提醒，晚年資產規畫不應只求「不減少」，更要思考「何時、為何而花」。過度壓抑，最終恐怕不是守住安全感，而是親手錯過幸福，只剩下無感與失落。

