145萬受益人看過來 0056宣布第4季配息0.866元

0056宣布季配息0.866元，10月23日除息。（擷取自公告）

〔記者張慧雯／台北報導〕145萬受益人看過來!元大高股息（0056）今（1）日公告第四季配息，每受益權單位擬配發0.866元，配息金額與第三季相當，而除息交易日在10月23日，想參與配息的投資人，最晚在10月22日前買進並持有，配息發放日則在11月14日。

依集保結算所、證交所統計顯示，0056今年以來投資人數增加逾21.1萬人、淨申購達1262億元，9月9日基金規模突破5000億元。根據元大投信官網顯示，0056至9月30日帳上包含股息收入的可分配收益5.15元、包含資本利得的資本平準金6.77元，第三季以來分別成長5.7%、47.5%，而0056的股息金額長期呈現增長趨勢，2024年全年配息3.63元已是成立初期的兩倍以上，若此次實際配息金額未調整，將再超越去年總配息金額。

請繼續往下閱讀...

0056為台灣第一檔高股息ETF，2007年成立以來連續配息紀錄達15年，2024年第4季累計配息已超越發行價，對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人，已達成零成本存股目標。

0056追蹤的台灣高收益指數為市場採掘唯一「預測未來一年現金累積利率高低」選股，基於相關現金而收益與企業收益，成分股隱含成長因子，在台股企業收益可望持續提升，首先挹注現金股利收益下，將持續反映高收益投資特色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法