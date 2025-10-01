自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

威剛溢價逾1成公開收購力肯 拓展非記憶體領域

2025/10/01 15:32

左為威剛發言人陳靜慧、右為力肯董事長溫銘漢。（記者洪友芳攝）左為威剛發言人陳靜慧、右為力肯董事長溫銘漢。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）於今（1）日召開重大訊息說明，董事會決議通過以每股32元公開收購力肯（1570）已發行的普通股股份，公開收購期間為10月2日至10月21日止，預定最高收購數量為3600萬股（即69.9%股權），最低收購數量為1800萬股（約34.95%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，這次公開收購條件即為成就。

力肯昨收盤價28.8元，推估威剛收購價等於溢價11.11%，以收購最高股分計算，需斥資11.5億元。威剛表示，公司近年也積極拓展非記憶體領域，包括電動車、馬達業務，力肯長年專注在氣動工具相關市場，兩家公司技術互補，客戶群不同，有助雙方拓展業務，收購後將依持股比例提名董事席次。

力肯成立於1979年，目前股本5.5億元，以氣動工具研發製造為主，專長在專業氣動打釘槍領域，公司長期深耕工具機械市場，產品涵蓋氣動工具、手動工具與電動工具，並生產零配件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財