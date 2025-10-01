威剛溢價逾1成公開收購力肯 拓展非記憶體領域

左為威剛發言人陳靜慧、右為力肯董事長溫銘漢。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）於今（1）日召開重大訊息說明，董事會決議通過以每股32元公開收購力肯（1570）已發行的普通股股份，公開收購期間為10月2日至10月21日止，預定最高收購數量為3600萬股（即69.9%股權），最低收購數量為1800萬股（約34.95%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，這次公開收購條件即為成就。

力肯昨收盤價28.8元，推估威剛收購價等於溢價11.11%，以收購最高股分計算，需斥資11.5億元。威剛表示，公司近年也積極拓展非記憶體領域，包括電動車、馬達業務，力肯長年專注在氣動工具相關市場，兩家公司技術互補，客戶群不同，有助雙方拓展業務，收購後將依持股比例提名董事席次。

力肯成立於1979年，目前股本5.5億元，以氣動工具研發製造為主，專長在專業氣動打釘槍領域，公司長期深耕工具機械市場，產品涵蓋氣動工具、手動工具與電動工具，並生產零配件。

