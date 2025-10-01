中鋼9月出貨量超標 鋼市逐步「谷底反彈」

中鋼集團9月出貨量超越目標量80萬噸。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天（1日）公布9份集團出貨量，中鋼和中龍合併出貨量突破80萬噸，較目標多2.3萬噸，為連續2個月增長，且內銷與外銷同步續增。中鋼指出，主因客戶補庫與部分急單需求所帶動，顯示鋼市需求有逐步自「谷底反彈」的態勢。

中鋼9月集團出貨82.3萬噸，較目標80萬噸多2.3萬噸。其中，中鋼出貨61.4萬噸，較目標60.5萬噸多0.9萬噸，中龍出貨20.9萬，較目標量19.5萬噸多1.4萬噸。

中鋼指出，集團內銷出貨合計44.1萬噸，較目標多1.1萬噸，主要為下游客戶鋼材庫存減少，出現補庫與部分急單需求；至於外銷出貨合計38.2萬噸，較目標37萬噸多出1.2萬噸，主因為9月氣候穩定，各地區出貨順暢。整體而言，中鋼集團9月出貨82.3萬噸，整體較上月79.2萬噸，增加3.1萬噸，主要為客戶有補庫，另一部分則有急單需求。

相較過去90萬噸、100萬噸起跳，中鋼今年出貨明顯受到美國關稅衝擊，6、7、8月出貨量都未能達到80萬噸，所幸在8月後出貨呈現連2個月增加，有擺脫低迷態勢。

中鋼表示，美國自232等關稅宣布以來，鋼材進口數量減少，部分鋼材庫存應已見低點，買方出現補庫以及急單需求。加上中國政策嚴控新產能、壓縮落後產能並推動削減產量，鋼材未來可能較為吃緊。

中鋼認為，越南等東南亞國家在基建、工業園區與大型交通工程加速推動，鋼材需求有較顯著成長，整體而言，鋼材需求有逐漸自谷底反彈之勢。

