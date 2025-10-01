9月六都買賣移轉棟數僅1.6萬棟 年減幅達3成

第3季六都買賣移轉量近5.16萬棟、年減幅高達3成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣還在谷底盤旋，根據最新出爐的六都9月買賣移轉棟數、合計僅1.6萬棟，年減幅達3成，整個第三季六都買賣移轉量也僅近5.16萬棟、年減幅同樣高達3成。

根據六都地政局最新發布，9月台北市買賣移轉棟數為1775棟、月增約4%，新北市3680棟、月減3%，桃園市3263棟、月減1%，台中市3600棟、月減4%，台南市1487棟、月減5%，高雄市2270棟、月減約12%。

請繼續往下閱讀...

房產業者指出，央行信用管制未鬆綁、房貸荒的焦慮未解除，都是讓整體買氣持續冰冷的主因，至於，金管會宣布將新青安排除在「銀行法」第72之2條的30%上限之外，由於放寬時間點在9月，還需要多一點時間來觀察後續房市效應。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市今年已上衝至2.6萬點，資金與信心卻並未同步反映到房市，推測主因是過去房價漲多，再加上政策面房貸仍偏向緊縮，促使第三季房市交易表現平淡，不過，可觀察近期房市開始有築底跡象，且交易量不再破底。

房市買氣有築底跡象

至於，新青安排除在30%上限之外，顯示政策略為放寬對於部分區域仍有正面幫助，而去年8月銀行開始進行為期1年的房貸自主管理，接下來便要觀察年底央行第四季理監事會議後的態度。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，即便行政院下了新青安貸得到的承諾，也將新青安排除在銀行法72-2的上限之外，但實際上首購剛需本來就是在市場上的鋼鐵準買方，只是因為排撥過久而延遲過戶，對促進其進場意願的效用不大，更無激勵更多剛需進場。

簡言之，政府解決的是房貸亂象而非房市交易的結構性障礙，且央行對於換屋協處時間的調整，甚至還出現放鬆屋主售屋壓力的反效果，再加上央行在年底前都無放寬不動產放款集中度監理的打算，所以即便市場一陣操作，也難扭轉市場觀望的氣氛，以致交易量持續探底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法