台灣不同意、未承諾與美晶片「五五分」外媒：貿易反擊

台灣拒絕美國要求將一半的半導體生產轉移到美國的壓力，並強調台北「不會同意」這樣的要求。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕針對日前美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 表示，他已向台灣提議在晶片生產方面實現「50-50的分成」。對此，台灣行政院副院長、談判首席代表鄭麗君表示，「這是美國的想法，我們沒討論過這個問題、談判團隊從未對此做出承諾，也不會同意這樣的條件。」美國、英國和印度等外媒報導，這是台灣對美國貿易爭議中做出的反擊。

《彭博》和《印度時報》報導，台灣堅決拒絕美國要求將一半的半導體生產轉移到美國的壓力，並強調台北「不會同意」這樣的要求。台灣關稅談判首席代表鄭麗君對記者表示：「我要澄清的是，這是美方的主意。我們的談判團隊從未對晶片分成做出50-50的承諾。」 她還補充說：「請您放心，我們這次沒有討論過這個問題，我們不會同意這樣的條件。」

請繼續往下閱讀...

英媒《每日郵報》指出，鄭麗君從華府返回後發表了上述言論，稱有關美國對台灣出口產品徵收關稅的討論「取得了一些進展」。

為了避免關稅，台北承諾增加對美國的投資，購買更多美國能源，並將國防開支增加到國內生產毛額的3％以上。

台灣生產全球一半以上的半導體，以及幾乎所有的高階半導體。長期以來，晶片製造集中在台灣，一直被視為保護台灣免受中國入侵或封鎖的「矽盾」。

《法新社》報導，川普政府對台灣出口產品徵收20%的臨時關稅，引發製造商擔憂，導致台北難以達成關稅協議，因此出現了這種阻力。台灣對美出口以資訊及通訊科技為主，其中超過70%涉及晶片。由於人工智慧相關的成長，晶片需求旺盛。這擴大了台灣對美國的貿易順差，引起了川普的密切關注。

為了緩解緊張局勢，台灣承諾增加對美國的投資，增加能源採購，並將國防開支提高到GDP的3%以上，不過台灣仍受到美國抵制晶片生產方面的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法