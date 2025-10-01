全台8500人陷無薪假 金屬機電工業成最大苦主

勞動部今（1）日公布最新至9月底的減班休息（無薪假）統計，本期持續增加逾千人，總實施人數已突破8500人（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（1）日公布最新至9月底的減班休息（無薪假）統計，本期持續增加逾千人，總實施人數已突破8500人，但較9月中一次暴增近2500人明顯趨緩。「製造業」仍為重災區， 人數高達8070人，佔整體無薪假人數的95%，其中「最慘行業」為金屬機電工業269家、6749人；金屬機電工業下的「機械設備製造業」更佔逾半，多達140家3559人實施，情況最為嚴峻。

值得注意的是，此次新增一家汽車零件業者通報實施183人，一家其他運輸零件製造業者341人，均為受關稅影響，導致買方的訂單持續觀望。整體而言，共有310家業者表達受關稅影響而實施減班休息，人數達7755人，佔總實施人數的9成。

勞動部今（1）日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共計398家、8505人實施。較上期（9月16日）公布的333家、7334人，本次家數增加65家，人數增加1171人。勞動部分析，本期雖仍增加逾千人，但仍較前一期增加2471人趨緩；另有16家企業，宣布減班休息屆期不再實施或提前終止，共573名員工恢復原本工時。

進一步分析8505人的產業類別，仍是以製造業為主軸，398家實施的事業單位中，就有327家是製造業、人數達8070人，約佔全體減班休息人數的95%，行業別集中於金屬機電工業，人數達6749人。金屬機電工業裡面佔最多的是機械設備製造業，有140家3559人。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅強調，這些實施無薪假的員工，目前都適用8月1日公佈的「強化版僱用安定措施」。

黃琦雅說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有73.6%的企業（293家）為適用僱用安定措施的產業，有8成以上（83.6%，7106人）員工可以申請薪資差額補貼。換言之，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

若通報減班休息的勞工並非適用僱用安定措施的業別，也可申請「訓練津貼」，提醒勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能讓勞工面臨的失業風險降低。提醒雇主，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

