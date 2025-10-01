自由電子報
焦點股》神達：深化甲骨文合作 帶量上漲

2025/10/01 11:00

法人指出，隨著神達產品組合改善、高階產品占比提升及產能擴張，未來幾個月營收可望穩步增溫。（資料照）法人指出，隨著神達產品組合改善、高階產品占比提升及產能擴張，未來幾個月營收可望穩步增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）持續受惠於AI伺服器高成長趨勢，透過全球產能擴充與技術升級，營運表現逐步提升，特別在與主要客戶甲骨文合作的液冷AI伺服器領域加大投入，市場看好將帶動營收與毛利顯著成長，今日截至上午10時44分，神達股價暫報90.5元，漲幅3.19%，成交量6萬8440張。

法人指出，隨著神達產品組合改善、高階產品占比提升及產能擴張，未來幾個月營收可望穩步增溫，加上美國主要客戶已調升年度資本支出，顯示對AI基礎設施的強勁需求，將進一步支持神達的成長動能。

展望未來，神達將持續受益於AI伺服器需求與產品多元化戰略，尤其是高階伺服器與網路機架需求的增加。憑藉研發實力與全球客戶基礎，神達管理層計劃擴大市場份額，並透過資本支出支持產品線與客戶拓展，營收在未來數年有望保持強勁成長。

