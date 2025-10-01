勞動基金8月大賺2778億元，再創史上單月新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕8月全球投資市場延續7月漲勢，帶動勞動基金投資績效持續衝高。根據最新發布的8月份績效統計，今年以來勞動基金規模已達7兆3389億元，累計帳面收益3421.8億元、收益率為5％；僅8月單月即大賺2778億元、再度創下史上單月新高紀錄。

根據勞動基金運用局今日公告的前8月勞動基金運用績效，截至114年8月底，各主要基金均有不錯表現，新制勞退基金規模4兆8492億元、收益率4.78％，8月單月大賺1949.8億元；舊制勞退基金規模1兆375億元，收益率8.19％，8月單月也進帳448億元；勞保基金規模1兆 2168億元，收益率4.27％，8月單月收益358.6億元。

請繼續往下閱讀...

勞動基金運用局分析，至8月底勞動基金各投資項目收益皆已回穩，但今年以來新臺幣升值幅度超過6％，導致勞動基金外幣計價的國外投資部位，需於帳上認列未實現評價損失，影響整體投資收益率。

雖受匯率因素影響，整體勞動基金8月單月仍大賺2778億元，一舉衝破歷史紀錄，再創歷史新高。根據勞動基金的歷史數據，2778億元已突破先前單月帳面收益冠軍，113年3月2422億元的紀錄。

展望未來，運用局表示，美國關稅政策仍存變數，貨幣政策雖見轉向，但未來仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨的影響，及後續主要經濟體貨幣政策的調整步伐。此外，地緣政治衝突頻仍，也為金融市場增添不確定性與潛在風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法