巴菲特出手了！波克夏傳砸3050億收購OxyChem

〔財經頻道／綜合報導〕3年來最大交易，華爾街日報報導，股神巴菲特旗下的波克夏正在洽談以大約100億美元（約新台幣3050億元）的價格收購西方石油的化工業務OxyChem。

消息傳出並未提振西方石油股價，週二收跌1.8%至47.25美元，盤後小漲0.6%。波克夏則在收漲0.7%至502.74美元，盤後小跌0.3%。

根據報導，雙方可能數日內達成這筆協議。彭博彙編數據顯示，如果順利成交，這將是波克夏自2022年以137億美元（約新台幣4178.5億元）收購保險公司Alleghany以來的最大1筆併

西方石油公司目前市值約 460億美元（約新台幣1.4兆），主要經營油氣開採、銷售業務，波克夏是該公司最大股東。旗下的化工部門 OxyChem 主要業務涵蓋水處理氯化、電池回收及造紙等應用，過去 12 個月營收近50億美元（約新台幣1525億元）。

波克夏目前持有西方石油約28.2%股權，市值約130億美元（約新台幣3965億元）。

巴菲特早在2019年便出手協助西方石油收購Anadarko Petroleum，投入100億美元換取優先股與認購股權。他在2022年初閱讀西方石油財報會議紀要後，開始在市場上買進普通股，並利用新冠疫情造成的市場劇烈波動，以相對便宜的價格大量吸納。但他曾表示，不會完全收購這家由傳奇石油大亨哈默（Armand Hammer） 創立的公司。

獲波克夏投資的西方石油自去年初以來已宣布近40億美元（約新台幣1220億元）的資產出售，以降低債務。該公司去年以108億美元（約新台幣3294億元）收購了規模較小的競爭對手CrownRock；目前除支付2%的股息外，也積極投資碳捕捉業務。

