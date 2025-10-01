7-8月千萬發票開出17張 花36元買飲料中千萬

今年7-8月統一發票，千萬特別獎及200萬特獎各開出17張。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天下午將公布7-8月期統一發票中獎清冊，根據財政部統計，本期1000萬元特別獎開出17張、200萬元特獎也開出17張；其中，有位民眾在宜蘭縣頭城鎮統一超商烏石港門市花36元購買飲料，就抱走千萬大獎；另有民眾在新北市全家便利商店三重華興店花50元購買2瓶米漿，也中了千萬元。

根據業者統計，統一超商本期開出4張千萬特別獎，包括：宜蘭縣頭城鎮烏石港門市花36元購買飲料；桃園市蘆竹區蘆工門市花105元購買麵包、飲料；台南市龍崎區關北站門市花102元購買飯糰、飲料；高雄市楠梓區的鑫建昌門市花200元購買麵包、飯糰。

此外，全家便利商店本期開出3張千萬特別獎，包括：新北市土城區義鴻店花消179元買義大利麵及飲料；新北市三重區華興店花50元買米漿；以及宜蘭文昌店消費150元，宜蘭文昌店也同時開出200萬元特獎。

另，萊爾富本期開出1張千萬特別獎，1位民眾在平鎮豐收店花62元買餅乾就中千萬大獎。全聯福利中心本期則開出2張千萬特別獎，包括：新北五股德音門市花699元購買香菇、雞蛋、豬肉等；以及高雄苓雅門市花398元購買咖啡。

