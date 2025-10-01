自由電子報
焦點股》鴻海：輝達供應鏈狂歡 帶量上漲

2025/10/01 10:10

美系外資預期鴻海雲端業務從今年起算3年內將呈現強勁成長。（資料照）美系外資預期鴻海雲端業務從今年起算3年內將呈現強勁成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器需求持續強勁，美股輝達（NVIDIA）股價攻高，台系供應鏈士氣大振，其中，重要機櫃代工廠鴻海（2317）受到美系外資調高目標價至270元，激勵今日買盤進駐，帶動鴻海股價早盤高點站上222元，截至上午9時50分暫報221元，漲幅2.31%，成交量2萬2265張。

美系外資指出，鴻海目前是微軟、甲骨文的AI伺服器主要供應商，並有望在2025年底或2026年初成為Meta GB300專案的第二供應商。此外，鴻海也將成為輝達下一代平台Vera Rubin（VR200）的新品導入試產（NPI）合作夥伴，在整體AI伺服器市場的佔有率，有望自當前的40%提升至2026年底的50%左右。

美系外資認為，鴻海是AI伺服器需求升溫的核心受惠者，憑藉著模組化產品領先的供應地位，伴隨著基板市佔率提升，以及機櫃組裝範圍擴張，預期鴻海雲端業務從今年起算3年內將呈現強勁成長，其AI伺服器營收在2026、2027年分別成長96%與41%，若下一代AI ASIC伺服器進一步取得突破，鴻海亦將受惠良多。

