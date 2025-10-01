焦點股》尖點：買盤大舉回歸 連拉兩根漲停

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽計廠尖點（8021）股價重新轉強，繼昨日漲停後，今日買盤再度進駐，直奔漲停111元，股價創18年來新高，尖點因AI伺服器與網通產品出貨強勁，高階鍍膜鑽針需求強勁，產品結構優化，8月歸屬母公司業主淨利3548.5萬元，年增達77.24%，單月每股稅後盈餘0.25元。

截至9:09分左右，尖點股價緊鎖漲停，漲停價111元，成交量逾2.3萬張，漲停委買張數逾2.1萬張。

尖點8月合併營收3.89億元，創歷史新高，月增8.1%、年增21.7%，累積前8月合併營收26.5億元，年增17%，尖點目前技術與市場供應地位已與日系對手不相上下，第2季高階產品占比已達45%，未來將朝50%目標挑戰，有助獲利成長。

尖點表示，今年將持續拓展泰國業務，並根據客戶需求及市場趨勢，專注於AI伺服器、高速運算及車用電子等應用產品，提供符合客戶品質與性能需求的鑽針與鑽孔解決方案。

