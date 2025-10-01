台股早盤》台積電領近900家齊揚 指數漲逾500點

台積電領近900家齊揚，指數漲逾500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕無畏美國政府關門倒數，週二輝達股價勁揚再刷新天價，受此激勵，台積電ADR上漲2.22%，而台股週三在台積電開盤上漲20元，指數開盤跳空漲257.75點，以26078.29點開出，在鴻海、緯創、廣達、台光電、台達電等AI股也全面走揚下，指數開高走高，在台積電買盤追價，股價來到1350元，離史高1355元僅一步之隔下，帶動上市櫃近900家同步走揚，指數漲逾500點，來到26325元，朝史高26394點挺進。

儘管投資人擔心美國政府關門將推遲發布重要的經濟報告，並使聯準會的利率政策變得模糊，不過今年9月份股市表現異常強勁，美股週二走高。標普500指數上漲0.41%，那斯達克指數上漲0.31%，道瓊工業指數上漲81.82點、0.18%，收在46397.89點，創下收盤新高，費城半導體指數上漲0.87%，台積電ADR勁揚2.22%，收在279.29美元。

