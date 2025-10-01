好市多召回7款小烤箱 存在燙傷風險應立即停用

好市多召回7款小烤箱，因存在燙傷風險應立即停用。（擷取自消費品安全委員會網頁）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與加拿大大型零售商販售超過百萬台Oster法式雙門桌上型烤箱（French Door Countertop Ovens）7種型號，因存在燙傷風險被召回，外媒報導，這些烤箱主要在好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）、Bed Bath & Beyond等零售店，與亞馬遜（Amazon）和Overstock等線上平台販售，美國消費品安全委員會呼籲，消費者應立即停止使用。

世界日報報導，召回的電器主要是售於2015年8月至2025年7月間，涉及的型號包括TSSTTVFDXL、TSSTTVFDDG、TSSTTVFDMAF、TSSTTVFDDAF、TSSTTVFDDGDS、TSSTTVFDDAF-033與TSSTTVFDXLPP-033等。

Oster表示，這些型號均採用雙側對開門設計，而非單扇式下拉門。

根據Oster召回通知，「在超過120台使用的烤箱中，我們收到受傷報告近100件，這些受傷情況與日常廚房使用情況相符，與普通烹飪電器燙傷情況相當。」

美國消費品安全委員會表示，在所報告的95起受傷案例中，兩起為二度燙傷。委員會指出，消費者應立即停止使用召回的烤箱，且聯繫Subeam Products Inc.得到免費維修套件。

