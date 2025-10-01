只工作3個月也能年收千萬日圓 ! 日媒揭沖繩潛水事業的秘密

沖繩潛水店年收千萬日圓卻拒絕擴張，日媒揭開背後秘辛。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕日本沖繩有多個熱門潛水地點，一直以來吸引許多熱愛潛水的人造訪，有沖繩秘境小島之稱的座間味島，當地潛水店在旺季時節的3個月收入高達千萬日幣。對於蓬勃的潛水業務，當地業者卻拒絕擴大，原因竟是「優先保障自身生計」。

日媒指出，座間味島的潛水每年僅約3個月的旺季，但足以帶來超過1000萬日圓（約新台幣207萬元）的收入。然而，這些業者卻拒絕投資大型遊艇或吸引更多客源。他們選擇控制客量、避免過度開發，優先保護海洋資源與自身生活品質。

據報導，座間味島附近的海域擁有豐富的珊瑚礁，其生物多樣性據說甚至超過了澳洲大堡礁。而這裡大多數潛水店經營者本為漁夫，擁有船隻與潛水執照，熟知海域環境。

因此，當各國潛水客湧入座間味，漁夫們發現帶客潛水只需半天即可賺取8萬至10萬日圓（約新台幣1.6-2萬元），遠勝捕魚所得。因此，他們只需掛上「潛水店」招牌、印製簡單傳單，就能開展事業。

當地淺水旺季集中於日本黃金週至暑假，每天都忙得不可開交，淡季則以少數熟客為主，並進行珊瑚保育、舉辦攝影展等活動，生活步調悠閒。

儘管年收入可觀，但當地潛水業者仍拒絕擴張船隻與客量，主要是因過度潛水會導致珊瑚白化、破壞生態。他們認為，維持小規模經營、只要收入足夠支撐家庭即可。即使面對大型旅行社或地方政府提出合作，這些業者依然以資源保護為由予以婉拒。

日媒認為，當地漁民善用自身優勢，以低成本創業，其經營的態度，展現出「以興趣為核心社群創業、低成本起步、為了生活滿足而刻意維持低成長」的特色，這種思路正是「生活型企業家」（lifestyle entrepreneur）的核心。

不同於一般人印象中追求IPO、巨額財富的創業菁英，生活型企業家重視幸福度而非財務規模。

