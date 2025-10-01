50歲前夕才起步投資 7年後身價破1.6億日圓 ! 日媒揭「翻倍祕訣」

57歲身價破億日圓，日媒揭露50歲前夕才起步的投資祕訣。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名57歲的米克先生，如今擁有高達1億6300萬日圓（約新台幣3357萬元）的金融資產，但令人意外的是，他是50歲前夕才正式踏入投資領域，在此之前，其資產配置極為保守，僅有現金與保險。

日媒指出，米克先生優先選擇將房貸還清後，才踏入投資領域，也正是這種「先穩健、後進攻」的步調，讓他在7年間成功翻倍資產，成為「後發先至型投資者」。

請繼續往下閱讀...

據報導，米克先生在49歲投入市場前，是典型的高儲蓄家庭。由於夫妻雙薪，他在47歲便還清第2棟房子的貸款，當時的金融資產達5500萬日圓（約新台幣1132萬元），其中現金部位為4800萬日圓（約新台幣988萬元）。

米克先生在50歲前夕，才因年收入增加與生活穩定，決定將部分資金投入投資。最初，他僅買進2至3檔個股與1檔投資信託，並且在妻子的提醒下，以「就算歸零也不受影響」的小額資金起步。與此同時，他也買了更多的儲蓄型保險。

到了49歲，米克先生的金融資產已達到6700萬日圓（約新台幣1380萬元），包括現金2800萬日圓（約新台幣576萬元）、風險資產700萬日圓（約新台幣144萬元）、保險3200萬日圓（約新台幣659萬元）。

不過，他在50多歲時重新審視了保險，並解約了人壽保險，將更多資金轉入投資。到了51歲，其金融資產已達8400萬日圓（約新台幣1730萬元），其中風險資產提高到1700萬日圓（約新台幣350萬元）。

儘管投資期間遭遇新冠疫情衝擊，市場出現劇烈波動，但他並未大幅撤出，而是持續穩健加碼，最終在53歲金融資產突破1億日圓大關，並一路成長至如今的1億6300萬日圓。

據報導，回顧投資歷程，米克先生早期完全未碰投資，是因妻子始終認為「投資風險近似賭博」，雙方常因此爭執，為避免家庭關係惡化，他選擇將錢存在銀行。但多年後，隨著貸款清償與收入穩定，夫妻觀念逐漸調整，才真正踏出第一步。

他認為，關鍵在於先解決負債，再用可承受的範圍進行投資，這樣即使遭遇波動，也能保持心理上的穩定。

日媒認為，透過米克的投資實例，即使起步晚，只要在資產配置與現金流規劃上拿捏得當，仍有機會在短時間內實現財富的躍升。對許多擔心「過了50歲再投資是否太遲」的人而言，他的經驗或許是一劑強心針。

