「金」厲害！黃金又漲了 單月猛飆逾10％寫14年最狂紀錄

黃金週二（9月30日）小漲（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔憂聯邦政府即將關門，另一方面又因就業數據疲軟，增強對聯準會（Fed）繼續降息的期待，黃金週二（9月30日）小漲，徘徊在歷史高點前，9月共上漲11.5%，創下2011年8月以來的最大單月漲幅。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3843.43美元，收復盤中稍早跌幅，金價曾在亞洲盤時段觸及3871.45美元的歷史紀錄；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司3873.20美元。

請繼續往下閱讀...

黃金9月共上漲11.5%，創下2011年8月以來的最大單月漲幅，本季共上漲16.4%。

獨立金屬交易商Tai Wong說：「黃金再次展現出非凡的韌性，在職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）不盡人意之後，毫不費力的收復稍早失土。這不會阻礙聯準會（Fed）1個月後再次降息。」

Tai Wong解釋，美國政府部分停擺迫在眉睫，增加了不確定性，也升高了「買進黃金」的呼聲。

美國勞工部週二公布，美國8月職缺略微增加，但招募人數下滑，此數據符合勞動力市場低迷的情況。儘管消費支出仍有韌性，此數據仍可能推動Fed 10月再次降息。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，交易員目前認為，Fed在10月會議上降息的可能性為97%。

美國政府即將陷入停擺，因為共和黨和民主黨仍僵持不下，不太可能在午夜撥款截止日期前達成協議。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「任何持續一段時間的政府關門，都將對美國的經濟表現產生不利影響，而這會促使Fed放鬆政策，對黃金來說極可能是利多因素。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法