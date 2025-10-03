LTN經濟通》紐約地標飯店 被中國刣肉分割出售

位於紐約曼哈頓的紐約華爾道夫飯店，將在今年底全面重新開幕。（路透）

最偉大的飯店 名人絡繹於途

〔財經頻道／綜合報導〕位於紐約曼哈頓的紐約華爾道夫飯店（Waldorf Astoria）歷史悠久，1931年在現址開業，當時是全球最大的豪華飯店之一，吸引了各國元首、政商名流下榻，而在2014年時，希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide）以19.5億美元（約599億元新台幣）的價格，將紐約華爾道夫飯店的所有權出售給中國安邦保險集團，但安邦在2017年翻修的決定，一拖就是8年，經過所有權變更、新冠疫情，紐約華爾道夫飯店將在今年底全面重新開幕，但《華爾街日報》報導指出，這個全面改造的總成本已膨脹到約60億美元（約1844億元新台幣），其中很大一部分由中國政府買單，紐約華爾道夫飯店被重金翻修後的未來會是如何？外界都在看。

紐約華爾道夫飯店最早於1893年開在紐約第五大道，該地後來被收購，改建為現在的帝國大廈（Empire State Building），紐約華爾道夫飯店因此在1929年暫時關閉，隨後遷往公園大道的現址，1931年重新開業，這棟47層的摩天大樓，無疑是當時最頂級的飯店，知名歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）曾在這裡演唱，諾貝爾得主愛因斯坦（Albert Einstein）曾在這裡演講，更是性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）在紐約的長期住處，而從胡佛（Herbert Hoover）到歐巴馬（Barack Obama）的歷任美國總統，都住過華爾道夫的總統套房。

希爾頓酒店及度假村（Hilton Hotels & Resorts）創辦人康拉德希爾頓（ Conrad Hilton）一直渴望擁有紐約華爾道夫飯店，他更稱呼紐約華爾道夫飯店是「所有飯店中最偉大的飯店」，他先在1949年取得了紐約華爾道夫飯店的經營權，到了1970年代更是直接買下，取得了紐約華爾道夫飯店所有權。

華爾道夫飯店在現址開業近百年時間，曾接待過各國元首、政商名流，圖為2017年的大宴會廳樣貌。（法新社）

中國安邦保險 2014年以19.5億美元買進

時間來到2010年代，在中國「金融大創新」、中企「走出去」的背景下，中國赴海外投資浪潮席捲全球，安邦是其中的「大買家」之一，從2014年起，安邦收購了比利時戴爾塔．羅伊德銀行集團（Delta Lloyd）、比利時保險公司FIDEA，南韓東洋人壽（Tongyang Group）、德國安聯（Allianz）的南韓保險業務及荷蘭保險公司Vivat，以及紐約華爾道夫飯店。

時任安邦董事長的吳小暉有「紅二代」背景，2003年與中國前國家主席鄧小平的外孫女鄧卓芮結婚。其前身是2004年成立的安邦財險，2011年正式成立安邦保險集團，不久後就在海外大舉收購。

《華爾街日報》報導，希爾頓集團在2014年將紐約華爾道夫飯店掛牌出售後，他們很快就收到了來自吳小暉的消息。儘管房地產經紀人認為，紐約華爾道夫飯店價值僅略高於10億美元（約307億元新台幣），但吳小暉卻出了19.5億美元，吳小暉後來在活動上說，按每平方公尺計算，這個價格還低於北京金融區拍賣的某些房產。而在他看來，用這價位來終身擁有這座地標性酒店，是非常便宜的。

時任安邦董事長的吳小暉有「紅二代」背景。（路透）

吳小暉被捕 所有權落入中國官方之手

雖然安邦獲得了紐約華爾道夫飯店的所有權，但在協議中，希爾頓集團仍有未來100年的經營權，將繼續管理紐約華爾道夫飯店。而安邦後來在2017年3月關閉了紐約華爾道夫飯店，開始著手翻修，吳小暉的目標是將當時擁有1400多間客房的紐約華爾道夫飯店，改造成客房數量大幅減少的五星級酒店，並在高樓層配建豪華公寓。華爾道夫改建後將有375間客房和372套公寓住宅。

最初，吳小暉希望翻新工程只花1年多就完成，不過團隊告訴他，這根本不可能做到，後來吳小暉勉強地同意了3年的時程，但在幾個月後，這一切化為泡影。

中國官員擔心數百億美元資金流向海外，開始打擊某些類型的境外投資，包括房地產。而吳小暉也在2017年6月被證實遭到中國當局逮捕，隨後因被指控集資詐騙和職務侵佔而受審，並在2018年5月被判刑18年有期徒刑。

失去了吳小暉的安邦也迅速被當局整頓，由中國政府單位「中國保監會」接管，並安排國有的大家保險集團（Dajia Insurance Group）處理其資產，其中就包括紐約華爾道夫飯店，換句話說，紐約華爾道夫飯店的翻新工作，已變成中國政府官員在負責。

失去了吳小暉的安邦迅速被當局整頓，由中國政府單位「中國保監會」接管。（歐新社）

整修改造費用20億美元 超過買入價格

隨著工程延宕，成本也在飆升，緊接而來的新冠疫情、全球供應鏈問題，以及不斷上漲的原物料和其他成本，都導致了工程越拖越久，《華爾街日報》引述參與該改造項目的人士說法，表示光是建築方面的最終總費用，就超過了20億美元（約614億元新台幣），比最初預計的金額高出約10億美元。

該人士更稱，紐約華爾道夫飯店的收購和改造總成本約為60億美元，其中包括收購價，以及關閉8年期間損失的收入，由於在此期間，不動產所有權人仍需支付房產稅和保險，一些人認為這個數字可能更高。而其中很大一部分是由中國政府承擔。

紐約華爾道夫飯店已經在今年7月開放大廳和酒吧給公眾，到了9月，所有客房都已開放，Spa和住宅區公共空間將在10月開放，到時候整個翻修工程將宣告完成，並預計在11月舉行盛大的開幕典禮。

截至9月下旬，紐約華爾道夫飯店372套新建公寓中，已有30多套登記售出，不過可能還有更多已簽約。專門銷售紐約豪宅房地產公司Olshan Realty總裁奧爾珊（Donna Olshan）說：「我想隨著飯店開幕，銷售速度會加快。」

紐約華爾道夫飯店已完成銷售的均價為每平方英尺3272美元（約10萬元新台幣，約等於每坪356萬元），這與一些最高價豪華公寓的價格相當，但不算是最高水準。至於紐約華爾道夫飯店的每晚房價在全紐約市名列前茅。豪華特大床房的起價為每晚1500美元（約4.61萬元新台幣）。

紐約華爾道夫飯店將在今年底全面重新開幕，圖為翻修完成後的單人套房。（路透）

