台灣關稅談了什麼？與美國談判內幕《彭博》全說了

行政院長卓榮泰表示，談判團隊與美國的貿易談判已進入「關鍵收尾階段」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，台灣經貿談判代表人員上週稍晚已抵達華盛頓，並且與美方討論調降對美投資、美對台徵收20%關稅稅率、對台半導體有利待遇等議題。

《彭博》報導，行政院長卓榮泰表示，談判團隊與美國的貿易談判已進入「關鍵收尾階段」，對此《彭博》指出，這表明這個全球晶片中心終於快要與川普政府達成協議。

知情人士表示，雙方這次討論的議題之一是台灣對美國的投資，台方官員也尋求為台灣半導體產業爭取有利待遇。目前，美國已對半導體進口品展開232條款國家安全調查，有可能為進一步加徵關稅鋪路。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）本週稍早公開要求台灣將更多投資和晶片生產轉移到美國，以便美國一半的晶片需求在美國本土生產。這對於全球半導體產業而言，這代表布局的重大變化。

報導指出，台灣行政院經貿談判辦公室發言人暫未回應《彭博》置評請求。目前尚不清楚是否會安排更多磋商，或是這次的訪美行程已經結束。

不過根據本報報導，行政院副院長鄭麗君今（1）日清晨搭機返台，在桃園機場受訪表示，這次談判團隊到華府，主要針對爭取調降對等關稅、而且不疊加原來的稅率、以及232條款相關的關稅優惠待遇等議題，和美方的貿易代表署及商務部都進行了具體的討論，也有一定的進展。

另外針對國人關心是否有所謂台美晶片產能「五五分」這樣的條件，她補充，所謂的「晶片五五分」是美方的想法，談判團隊從未做出這種承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。

《彭博》報導，雖然美方提出晶片方面的要求，但知情人士表示，台方代表將這次會談形容為「積極正面」，知情人士補充，台灣方面先前承諾在未來4年採購價值100億美元的美國農產品，這一承諾有助於改善協商的氛圍。

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）在週一抵達台灣，這是自2020年以來訪台級別最高的華府內閣高官。

