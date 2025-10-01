OpenAI加持！輝達股價飆天價 市值首次突破4.5兆美元

輝達股價飆天價！市值首次突破4.5兆美元（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在輝達（NVIDIA）近期大動作的完成一系列AI基礎設施交易後，重燃市場對AI的熱情，在投資人瘋狂追捧下，週二股價上漲2.6%，再刷新天價，激勵市值正式突破4.5兆美元，成為全球首家市值突破4.5兆美元的公司。

輝達週二股價盤中來到187.35美元，終場收186.58美元，創收盤新天價，漲幅達2.6%，市值成功突破4.5兆美元，來到4.53兆美元（約新台幣137.25兆元）。

請繼續往下閱讀...

輝達今年迄今已上漲約39%，隨著輝達加快交易步伐、鞏固其在人工智慧熱潮中心的地位而繼續吸引投資者。

CNBC報導，推動輝達市值飛躍的關鍵因素，來自於其近期與主要 AI 開發商 OpenAI 達成的一系列大規模合作協議。OpenAI 於日前宣布，輝達將以最高達 1000億美元（約新台幣3.05兆）金額投資入股這家 AI 應用公司。更引人注目的是，作為合作的一部分，OpenAI 計劃建立價值數千億美元的資料中心，這些設施將全面配備輝達的 GPU。

OpenAI 隨後宣布與甲骨文合作，新建5個大型資料中心，預計安裝數十萬個GPU。兩家公司表示，整個「星際之門」計畫​​將耗資5000億美元（約新台幣15.25兆）。

輝達執行長黃仁勳表示，輝達的產品約佔新 AI 資料中心支出的 70%。

花旗分析師週二將輝達的目標價從200美元上調至210美元，理由是 OpenAI 宣布消息後，對AI基礎設施支出的預測有所增加。

花旗分析師馬利克 （Atif Malik） 在報告中寫道：“我們認為 OpenAI 向輝達尋求幫助是因為輝達擁有一款非常引人注目的產品，而且用戶數量和每用戶消耗的計算能力都在增長。

OpenAI 遠非孤例，正如Meta一樣，Google其他國家也正在大幅增加基礎建設支出。

核心編織雲端運算供應商 Meta週二表示，已達成協議，向其提供價值142億美元（約新台幣4331億元）的人工智慧基礎設施服務，輝達是其大股東。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法