美股收盤》美政府關門倒數！道瓊創新高 台積電ADR漲逾2％

美股週二走高。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管投資人擔心美國政府關門將推遲發布重要的經濟報告，並使聯準會的利率政策變得模糊，不過今年9月份股市表現異常強勁，美股週二走高。標普500指數上漲0.41%，那斯達克指數上漲0.31%，道瓊工業指數上漲81.82點、0.18%，收在46397.89點，創下收盤新高，費城半導體指數上漲0.87%，台積電ADR勁揚2.22%，收在279.29美元。

綜合外媒報導，美國國會對聯邦政府撥款法案沒有共識，面臨10月1日關門危機，美國總統川普週二對於政府可能關門一事表示：「沒有什麼是不可避免的，但我認為很有可能。」從歷史上看，美政府關門消息對市場的影響甚微，因為很少持續超過兩週。然而，也有部分投資人擔心，如果川普政府兌現大規模解僱聯邦工作人員的威脅，或者政府關門持續超過預期，可能嚴重影響美國經濟。

請繼續往下閱讀...

美國勞工部週二發布報告，8月份職缺數量小幅增加，招募和裁員數下降。另一項數據顯示，9月美國消費者信心降幅超過預期。

個股方面，碳化矽廠Wolfspeed擺脫破產保護後，股價一天飆漲29.41%。螢火蟲太空公司火箭測試爆炸，股價暴跌20.67%。大型股輝達上漲2.6%、特斯拉上漲0.34%、微軟漲0.65%、亞馬遜下跌1.17%。

道瓊工業指數上漲81.82點或0.18%，收46397.89點。

那斯達克指數上漲68.86點或0.31%，收22660.01點。

S&P 500指數上漲27.25點或0.41%，收6688.46點。

費城半導體指數上漲54.71點或0.87%，收6369.82點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法