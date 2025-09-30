美5星級分析師：現在投資台積電股票「還不算太晚」

知名投資媒體Tipranks報導，現在投資台積電股票「還不算太晚」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去6個月對台積電來說是愉快的半年，因為它繼續享受作為全球頂級半導體製造商在人工智慧產業上的利益。美國知名投資媒體Tipranks報導，現在投資台積電股票「還不算太晚」。

雖然半年來台積電遇到一些坎坷和挫折，其中許多都與全球地緣政治和貿易不確定性有關。事實上，由於市場對中美關係日益緊張的擔憂，台積電股價在去年冬季幾個月一路下滑。春季和夏季對台積電的投資者來說要好得多，因為持續的超大規模購買狂潮，為台積電提供了充足的順風和營收。

舉例來說，該公司在上一季財報中表現出色。2025年第2季營收為300.7億美元，年增44.4%，毛利率為58.6%。公司的股價一直反映出這種看漲的景象，自4月初解放日後觸及低谷以來，其股價幾乎翻了一番。

然而，在經歷了這輪多頭市場之後，現在加入台積電的潮流是否已經太晚了？

頂級投資者沃特斯（Stefon Walters）可不這麼認為。這位五星級投資者預測：「漲勢可能持續的一個關鍵原因是：未來幾年對人工智慧（AI） 基礎設施的預期支出。」沃特斯是TipRanks股票專業人士之一。

沃特斯指出，台積電在AI晶片方面賺得盆滿缽滿，第2季60%的營收來自高效能運算部門。這位投資者進一步詳細說明，用於建立資料中心基礎設施的「幾乎所有」AI晶片都來自台積電。

換句話說，持續的超大規模支出對台積電來說是個好兆頭。就此而言，沃特斯指出，輝達預計到本世紀末，基礎設施支出將在3兆至4兆美元之間。

沃特斯補充說：「作為晶片製造領域無可爭議的領導者，晶片製造對訓練人工智慧模型至關重要，台積電可以預期，這些收入將以某種形式或方式滲透到其業務中。

