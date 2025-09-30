橘焱胡同迎20週年慶 加碼送20支「胡同橘」iPhone 17 Pro Max

以胡同燒肉聞名的橘焱胡同（2761）迎接中秋節旺季商機檔期，攜手可口可樂、達美樂、可樂果等品牌祭出聯名商品，11月20週年慶則加碼送20支「胡同橘」iphone 17 Pro Max手機，期帶動業績成長2~3成。（橘焱胡同提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以胡同燒肉聞名的橘焱胡同（2761）迎接中秋節旺季商機檔期，攜手可口可樂、達美樂、可樂果等品牌祭出聯名商品，11月20週年慶則加碼送20支「胡同橘」iPhone 17 Pro Max手機，期帶動業績成長2~3成。

橘焱胡同今年中秋節旺季以「胡同20同樂會」為主打，連3波跨界同「樂」，首波攜手可口可樂，推出「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」活動，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。

第2波聯名達美樂，推出「秘醬燒肉嫩牛披薩」，用的就是胡同經典的燒肉醬，現在買聯名口味披薩，再享胡同燒肉牛肋條、松阪豬與下酒菜兌換券。

第3波聯手可樂果，推出「燒肉醬牛五花口味」與「泡菜起司牛肋口味」零食，10月1日起在全台7-ELEVEN超商開賣，凡購買聯名可樂果「開袋就送5000元大禮包」：滿額贈日本A5和牛、滿1000元現折200元，以及來店禮豬五花、牛肋條與墨魚香腸。

橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，這次推出的聯名活動，主要是因應中秋節檔期，希望能透過跨品牌的聯名企劃，吸引不同年齡層、不同族群的消費者。

迎20週年慶寵粉再加碼，11月週年慶期間，到胡同燒肉、胡同裏消費，就有機會獲得20支「胡同橘」iPhone 17 Pro Max。

橘焱胡同總經理楊哲瑋表示，橘焱胡同今年全台總店數目標達65家，目前達成率已逾9成，預計明年上半年再開出15~20家，涵蓋旗下各品牌，包括「開丼」、「胡椒廚房」等都會開新店。

海外市場目前聚焦美國市場，首家落腳洛杉磯的「開丼」，開幕首月表現亮眼，業績約為台灣美食街型店的2~3倍，單月營收達10萬美元，美國正在籌備第2家分店，預計明年開出。

