中國向外國投資者開放股票選擇權市場

〔財經頻道／綜合報導〕中國週二（30日）向外國投資者開放了股票選擇權市場，北京方面正加強提高人民幣資產的吸引力。

上海證券交易所宣布這項消息是在一系列吸引全球投資者進入中國債券市場、促進人民幣國際化舉措之後做出的。上海證券交易所表示，合格境外機構投資者將被允許進行選擇權避險交易，並可立即提交申請。

股票選擇權是一種金融衍生工具，賦予持有人在未來某一特定時間以固定價格購買或出售特定數量股票的權利，而非義務。這意味著投資人可以選擇是否行使這項權利，一般分為買權和賣權兩種。

放鬆監管或將為外國投資者提供一個急需的工具，以對沖中國規模達100兆元人民幣的股市風險。受政策支持和市場對中國創新日益增長的信心推動，中國股市正在飆升。

由於美國總統川普的貿易戰和反覆無常的政策削弱了美元資產的吸引力，中國金融監管機構正在加強吸引外國投資者。

上週，中國擴大了外資進入其債券回購市場的規模，並提高了跨境掉期互聯互通機制的每日淨交易限額。當局還公佈促進香港離岸人民幣業務的計劃，並在上海開設了營運中心，以推動央行數位人民幣的全球應用。

