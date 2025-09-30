光速火箭強化海外通路 第4季掛牌上櫃

以香水產品崛起的光速火箭（7782）預計第4季掛牌上櫃，火速光箭董事長陳冠愷表示，將擴大佈局海外通路，營收維持每年5~10%成長的目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以香水產品崛起的光速火箭（7782）預計第4季掛牌上櫃，光速火箭董事長陳冠愷表示，將擴大佈局海外通路，營收維持每年5~10%成長的目標。

火速光箭2023年和2024年營收分別為6.74億元和7.11億元，每股盈餘為1.01元和3.1元，今年上半年營收達3.44億元，每股盈餘0.79元。

光速火箭表示，上半年獲利衰退主要是台灣兌美元急升出現匯損及因掛牌產生一次性費用所致，隨著營運規模擴大，將帶動營運效益穩步提升。

陳冠愷指出，光速火箭目前台灣營收比重占約97%、海外營收比重約2~3%，自2022年起已陸續進軍香港、新加坡、馬來西亞、中國上海、日本等海外市場。

光速火箭營運模式上採行SPL（專業零售品牌經營）與OMO（虛實整合全通路）雙軸策略，兼顧開發、行銷與通路效率。

SPL模式使公司一手掌握商品企劃、市場調研、設計生產到銷售全流程，快速回應市場趨勢，並有效降低試錯成本，經常能以多款香水同步推出測試市場熱度，再集中資源打造爆款品牌商品。

OMO策略則整合線上社群、官網、電商平台與線下百貨專櫃、旗艦店體驗據點，藉由會員數據分析與跨平台行銷，營造專屬化與一致性的品牌體驗，強化品牌認同與客戶忠誠度。得益於此，成功建立年輕高消費力族群的品牌黏著力。

主力的男性香氛品牌SHARECO DESIGN線上會員中有68%為24至40歲男性，代言人為頑童MJ116成員瘦子E.SO；女性香氛品牌KLOWER PANDOR則有73%會員為24至45歲女性，代言人為韓國女團i-dle成員SHUHUA。

目前產品價格帶落在1000至3000元間，線上平均客單亦從2022年中約1800元，提升至2024年中超過2200元，光速火箭除了展現產品力優勢外，亦積極強化通路布局發展。

除線上購物平台外，現已在台灣設有22家直營門市及40個經銷據點，並規劃持續拓展街邊店與地區型商場據點，同時強化海外設櫃與策略合作，期望在國際市場延續成長動能。

