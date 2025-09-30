Costco被認為是零售業的領導企業，成功敏銳地經營不苟作風和戰略方針廣受讚譽。（彭博）

〔財經頻道／綜合報道〕好市多（Costco）有一款熱門商品廣受消費者熱愛，佔據了全球銷售量的一半，那就是腰果。Costco常被認為是零售業的領導企業，成功敏銳地經營不苟作風和戰略方針廣受讚譽。Costco的專業性在其腰果採購中流程得到了充分的體現。

腰果是一種產自熱帶腰果樹的美味又營養的堅果。據報導，Costco提高了全球腰果銷量的一半，並與非洲各地超過100萬的農民合作，以確保穩定的供應。

在Costco網站上，企業食品採購員賈斯汀·納普（Justin Knapp）表示：「我們銷售的腰果數量龐大，需要從多個國家採購才能供應給會員。」納普稱，與多個國家的農民合作，可以避免全球7600萬好市多會員的腰果供應中斷。

腰果樹需要溫暖的氣候、可預測的乾濕季節以及充足的陽光才能茁壯成長。因此，乾旱和其他極端天氣事件會影響陽光產量。

Costco團隊在從世界各地採購腰果和其他農作物時，都採取力親為的方式。親團隊成員會前往農場，確保規範的種植操作並支持農場的運作。

除了提供實際援助外，Costco還堅持維護良好的工作條件和工人的權利。該公司積極支持慈善事業，以確保合作的農場擁有乾淨的水源、可靠的兒童保護和防治。

Costco也熱衷於永續發展，並在Feeding America的幫助下將剩餘的水果和蔬菜轉移給當地的食物銀行。在企業發展政策受到衝擊的當下，Costco堅守其核心原則。這些惠標及世界各地辛勤工作的農民，同時也確保Costco會員能夠享用美味又實惠的腰果。

