外資認股踴躍 神盾延長子公司乾瞻釋股特定人繳款期限

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠神盾（6462）今日公告子公司乾瞻科技釋股案，將再次延長特定人繳款期限至10月底。神盾表示，此次延長主要為配合國際知名投資機構，完成向經濟部投資審議司申請之相關核准程序。 神盾董事長羅森洲對此表示，乾瞻科技釋股案獲得市場熱烈迴響，國內、外投資人認股踴躍，顯示投資人高度認同乾瞻在高速傳輸介面矽智財（IP）領域的領導地位，並看好人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）帶動的龐大市場趨勢。

羅森洲指出，樂見眾多投資人對乾瞻科技的未來發展潛力表達高度興趣，在本次參與釋股的特定人當中，包含多家法人與外資機構，其投資意願明確且態度積極。惟為確保重要外資夥伴順利完成本投資案，決議延長繳款作業時間。

神盾強調，本次特定人繳款期限調整，為配合主管機關的審核流程。相關時程與後續事宜，公司將依規定另行公告。

神盾指出，乾瞻科技為國內少數專精於UCIe、ONFI等高速介面IP的領導廠商，其技術在先進製程及小晶片（Chiplet）整合應用中扮演關鍵角色。市場普遍認為，隨著AI伺服器與資料中心的需求爆發，乾瞻科技的IP解決方案將成為未來半導體產業鏈中不可或缺的一環。

