71歲婦規劃退休環遊世界！30年苦存1800萬卻嘆「1句話」夢想破局

日媒以真實案例揭示，即使擁有足夠財力，許多高齡族群仍會陷入「不敢花、怕變少、怕生病」的心理壓力。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕夢想著退休後能和伴侶一起旅行、發展自己的嗜好，以此作為「第二人生」，然而，最終卻可能因為體力、時間、家庭狀況等因素，讓夢想停留在口頭與幻想中。日本一對7旬老夫妻為了實現「退休後環遊世界」的共同夢想，從30多歲開始縮衣節食長達30年，成功累積超過9000萬日圓（約新台幣1832萬元）存款及每月26萬日圓（約新台幣5.3萬元）年金收入，家庭財務堪稱「退休勝利組」，然而，當計畫終於臨近時，妻子卻突然退縮，只因一句「算了吧，有點累了」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年71歲的佐藤智惠子（化名）與72歲的丈夫佐藤修一（化名）早年訂下退休後一起環遊世界的約定，兩人為此節儉生活、努力存錢。

請繼續往下閱讀...

他們育有一名子女，在負擔教育費的同時，仍堅持「退休基金不能動」。為了存錢，夫妻多年來幾乎不外食、不換車、不旅行，甚至連家中娛樂開銷都壓到最低。夫妻常互相提醒「現在忍耐，將來就能快樂去旅行。」

他們在65歲時，存款已達8400萬日圓（約新台幣1709萬元），之後繼續節約，如今資產突破9000萬日圓，每月還有26萬日圓年金收入。但就在去年，他們開始正式規劃環球之旅時，妻子卻說出一句出乎意料的話「算了吧，我有點累了，覺得這樣就夠了。」

多年來節儉生活的壓力，似乎在此時一次湧現。她坦言，多年壓抑式生活讓身心疲憊，加上體力不如從前、牙齒治療延後、腰痛復發，讓她對長途旅行產生畏懼。隨著深入研究航班、郵輪、住宿與海外感染風險，她感受到的不是期待，而是不安。

專家指出，即使擁有足夠財力，許多高齡族群仍會陷入「不敢花、怕變少、怕生病」的心理壓力，加上年齡帶來的體力衰退與健康疑慮，常讓原本的退休夢想胎死腹中。

報導指出，退休生活最大的陷阱之一，就是「計畫拖太久，等不到開始」。就算錢準備好了，只要健康、體力或意願下降，再宏偉的夢想也會變成過去式。除了存錢，預先設定「什麼時候開始做、怎麼做、做到什麼程度」並分階段實行，也是確保夢想不落空的關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法