佳必琪三箭射向AI新藍海 機器人、車用業務蓄勢待發

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）今天在線上法說會表示，公司持續聚焦「高速傳輸＋光通訊＋大電流」三軸並進策略，受惠於AI伺服器與高速互連需求持續提升，下半年與明年營運展望持審慎樂觀。後續隨著車用、機器人等業務同步推進，2026年成長可期。集團已擘畫越南雙廠與美國子公司新廠啟用時程，目標兼顧客戶交貨需求與分散地緣政治風險。

佳必琪指出，以今年第三季來看，旗下數據網路產品占營收約58%，其中AI伺服器的貢獻比重已經過半，成為此項產品類別的主要成長動能，而智能連接產品約佔40%。公司同步擴大產品線範圍從高速傳輸延伸至至光通訊、大電流解決方案，PCIe Gen6專案預計明年上半放量，Gen7工程樣品預計明年第一季推出，主動式銅纜則與多家電訊廠協作，按照終端客戶要求分別導入AI伺服器。

佳必琪提到，公司在光通訊領域方面，100G長距離骨幹傳輸產品已經進入歐洲電信市場，25G與10G於B5G與戶外設備穩定出貨；在數據中心與AI應用的部分，400G DR4光線收發模組通過認證並已經出貨，800G產品正與特殊積體電路晶片（ASIC）以及非輝達（NVIDIA）陣營客戶進行概念驗證（POC）；200G低功耗的主動式光纜（AOC）則切入歐洲電子設計自動化（EDA）工具應用。

談到大電流與電源匯流排，佳必琪表示，集團以子公司衡星科技（Astron）作為重要樞紐，推進Busbar Clip與銅排方案，並依照OCP規範提供高客製化設計，目前除了取得概念驗證專案，也已實際小量出貨中。高功率線束則已取得OCP與輝達等認證，UL 63A規格的檢驗證書亦已到手，後續還會視市場需求，爭取不同地區、不同安培規範的相關認證。

佳必琪現階段產能與據點涵蓋台灣總部、越南一廠與二廠、中國製造基地，銷售與技術服務據點則分布於美國、歐洲、日本與東南亞。美國子公司新廠預計在10月開幕，規模為原址2倍，並新增試產導入量產（NPI）與高速測試能力，有利就近支援Tier2與Tier3的運算力客戶與當地系統廠。越南北部產能已滿載，後續評估越南擴產與泰國小規模據點，同時考量於美國東岸增設產能，會以客戶在地化需求與資源效率為決策依據，預計第四季完成年度策略與預算盤點。

在區域市場策略上，佳必琪強化美國在地供應能量，目的在於縮短服務半徑、提高交付彈性，不以搶價換取訂單，而著重於最佳的產品組合、客製化設計與交付確定性作為競爭主。儘管目前客戶仍以北美作為核心，但集團已在日本成立分公司，鎖定在地資料中心與工業自動化需求，德國則聚焦工業與高可靠應用，結合當地合作夥伴提升產品滲透率。

