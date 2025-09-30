一銀、台銀統籌主辦皇翔建設暨慶隆開發70億元聯貸。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行攜手臺灣銀行統籌主辦皇翔建設暨慶隆開發新臺幣70億元聯貸案，於9月30日完成簽約，該聯貸案主要為支應辦理板橋民權段436地段都更案，在金融同業踴躍參與下，不到兩個月即籌組完成，充分顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對皇翔集團之未來發展深具信心。

一銀指出，本次開發案基地位於板橋漢生西路跟國光路交叉口，緊鄰新板特區，距離四鐵共構板橋車站僅500公尺，基地面積達2166坪且四面臨路，透過都市更新機制推動重建，期望改善住宅環境機能、美化都市景觀，全面提升居住品質，打造更舒適宜居的生活環境。另外，皇翔建設近年積極參與公辦都更案及捷運聯合開發案，並導入綠能建築及智慧建築理念，落實永續發展目標。

皇翔建設為國內知名建設公司，擁有34年的專業經驗，於大臺北地區累積逾60個建案實績，為業界少數同時榮獲金石獎、金質獎及建築金獎三金獎項之建築公司，品質深獲肯定，業界口碑優良。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，2025年上半年市場主辦實績名列前茅，穩居市場領導地位，且推動ESG（環境、社會、公司治理）成果更備受各界肯定，母公司第一金控第八度入選為S&P Global永續年鑑成員，並連續7年入選道瓊永續指數（DJSI）最高等級「世界指數」成分股。展望未來，第一銀行將持續發揮財務供應鏈之永續影響力，攜手客戶共同落實環境永續目標，貫徹「永續金融，第一品牌」之經營願景。

