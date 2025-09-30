綜所稅大數據揭密：15％扛9成稅 65歲以上長者超有錢

聯卡中心大數據顯示，「高齡族群繳稅金額驚人」。（聯卡中心提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕你今年繳了多少稅？根據聯合信用卡中心統計，今年信用卡繳稅金額高達2200億元，再創歷史新高，但其中高達9成的稅收，來自納稅金額前15%、繳稅10萬元以上的民眾，且隨著台灣高齡化的趨勢，45歲至65歲納稅金額貢獻超過5成，65歲以上族群，平均繳稅金額超過137萬元，居各年齡層之首；該族群中位數7.7萬元，更是25歲以下中位數4173元的近19倍。

今年因應美國關稅戰衝擊，綜所稅繳納期間長達2個月，聯合信用卡中心統計信用卡繳稅大數據，發現超過8成納稅人以信用卡繳納，穩坐主流繳稅方式，信用卡繳稅金額高達2200億元，再創歷史新高。除了依慣例觀察「繳稅大戶」，發現前1%的納稅人，貢獻超過一半稅收，其繳納的總金額占了整體信用卡繳稅總金額的53.66%，顯示稅負極度集中於少數人。且僅有15.26%的納稅人，繳稅金額在10萬元以上，他們卻貢獻了總體稅收的90%。

對比人數最多、筆數占40.79%的納稅人，其繳納金額在「1萬元以下」，但僅貢獻整體稅收金額的1.15%。聯卡中心分析，2025年信用卡繳稅的平均單筆金額約為15.6萬元，是金額中位數（約1.39萬元）的 11.2倍 ，凸顯少數高稅負族群將整體平均值大幅拉高。

進一步分析不同年齡層的繳稅金額，發現「高齡族群繳稅金額驚人」。數據顯示，65歲以上族群的平均單筆繳稅金額超過 137萬元，是所有年齡層之冠。且在前1%的繳稅大戶中，65歲以上族群雖然筆數僅占21.01%，但金額貢獻度卻高達 34.14%，是貢獻最大的年齡層。

聯卡中心分析，65歲以上族群平均單筆繳稅金額為137萬元，中位數為7.7萬元，隨年齡上升而遞增，且兩者差距倍數也隨年紀逐步擴大。高齡者成繳稅大戶的主因，在於部分高齡者仍活躍於企業與專業領域，或依靠資產累積與投資收益，持續貢獻龐大稅收，顯示台灣進入高齡化社會後，在高齡化社會影響下，高齡納稅人對整體納稅的影響將日益顯著。

