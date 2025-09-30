輝達新壽T17、T18MOU到期 李四川：北市府兩方式解決

台北市副市長李四川表示，輝達要進駐T17、T18，市府的態度很清楚，一由新壽繼續依地上權合約執行，或與北市府合意解約。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）屬意將企業總部設在台北市北投士林科技園區（北士科），由新光人壽（新壽）獲得地上權的T17、T18基地，輝達與新壽簽署的初始合作意向書（MOU）今（30）日到期，傳出合作方案卡關，希望北市府居間協調；台北市副市長李四川表示，市府的兩種態度很清楚，一由新壽繼續依地上權合約執行，蓋好後給輝達使用，或與北市府合意解約。

李四川受訪指出，新壽跟輝達的MOU今天到期，這是私人契約，可以延長也可以重新訂定，對這樣的商業行為，市府的態度是尊重，由他們雙方去商討。

李四川表示，市府的態度很清楚，就是兩種方式，一個是新壽照合約把輝達要的房子蓋起來後，交給輝達使用；另一個是新壽跟市政府合意解約，解約後，市府將地上權直接專案給輝達，已獲內政部核准，法律上也沒有問題。

至於由新壽將T17、T18地上權直接移轉給輝達，北市府認為恐有圖利的疑慮，並未納入考量。

