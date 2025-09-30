9月消費者信心指數微升 「投資股票時機」大幅升逾20點最多

中央大學台灣經濟發展研究中心今發布9月消費者信心指數（CCI）調查，總指數為64.69點，較上月上升1.38 點。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心今發布9月消費者信心指數（CCI）調查，總指數為64.69點，較上月上升1.38 點，上升最多為「投資股票時機」，上升逾20點，下降最多的是「購買耐久性財貨」。

調查顯示，僅投資股票時機一項指標上升 ，其餘5項指標下降，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨。從絕對水準來看，6項指標偏向悲觀。

唯一上升的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為51.68點，較上月上升20.48點。

下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為90.7點，較上月下降3.83點。

下降幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為76.18點，較上月下降2.99點。

下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為72.54點，較上月下降2.61點。

下降幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為67.07點，較上月下降2.05點。

下降幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為29.95點，較上月下降0.77點。

9月消費者信心指數調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦。

調查期間為今年9月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3125名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

