高雄特貿三公辦都更3案全面施工 最後一塊南之北基地投資237億

高雄特貿三的南之北基地正式動土，前排右二為國揚集團創辦人侯西峰、右三為副市長林欽榮。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄特貿三繼北基地、南之南基地動土後，南之北基地今（30）日也正式動土，象徵特貿三的3案全面進入工程階段！本案由市府攜手台電、國揚與台灣人壽合組的星紀元國際公司共同推動，總投資金額達237億元，總開發樓地板面積約5.8萬坪，預計於120年底陸續完工。

高雄市副市長林欽榮表示，特貿三基地早於104年2月，即由台電自辦地上權招商，歷經3次招商未有斬獲，陳其邁市長於109年8月就任，重新檢討市場廠商意願、投資誘因等，以公辦都更方式於110年3月底公告招商，同年11月完成評選，3案揮出高雄大型公辦都更漂亮一擊全壘打。

林欽榮強調，今天南之北基地動工後，特貿三的3個基地將全面推展，總投資金額突破860億元，可說是「十年磨一劍」，他認為本案位於行政院核定的「亞灣2.0智慧科技創新園區」及「亞洲資產管理中心高雄專區」，具5G AIoT智慧產業聚落及高端國際金融中心的雙重優勢，未來將是南高雄最具發展潛力的核心區。

都發局長吳文彥說明，本案於成功二路、林森四路口，興建1棟3層商場、2棟48層住商大樓，總開發樓地板面積約5.8萬坪，完工後市府與台電將共同分回約1.2萬坪商辦空間及權利金，預計於120年底陸續完工，可望與鄰近的高軟園區及特貿三其他兩案串聯，形成完整的科技產業聚落，帶動亞灣區產業發展。

特貿三南之北基地特別於C棟規劃466坪「5G創意交流中心」，同時設置共享空間及大型公共健身中心，預計取得黃金級智慧建築與銀級綠建築標章，全案建蔽率59.95%、綠覆率超過75.8%，並將捐贈3組公共自行車，基地臨成功二路與林森四路口則規劃約181坪街角廣場。

